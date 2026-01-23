Campionati di Italiano XV edizione | iscrizioni aperte fino al 10 febbraio NOTA e regolamento

Sono aperte le iscrizioni alla 15ª edizione dei Campionati di Italiano XV, organizzati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. La competizione, rivolta agli studenti, si svolge per promuovere la conoscenza e l’uso corretti della lingua italiana. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio. Per ulteriori dettagli, consultare il regolamento e le note ufficiali.

L'iniziativa, giunta alla quindicesima edizione, rientra nel Programma annuale "Valorizzazione delle Eccellenze". L'organizzazione dell'evento coinvolge, oltre al Ministero, anche il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, l'Associazione per la storia della lingua italiana (ASLI), l'Associazione degli Italianisti (ADI) e il Premio Campiello Giovani. L'obiettivo resta quello di valorizzare le competenze linguistiche degli studenti attraverso una competizione che mette al centro lo studio e l'uso consapevole dell'italiano.

