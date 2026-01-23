Nel 2026 sono previsti i lavori di completamento della Biblioteca Terzani, che sarà inaugurata entro i primi mesi del 2027 nella nuova sede di Villa Rucellai. Questo progetto si inserisce nel cuore delle iniziative culturali di Campi, offrendo uno spazio dedicato alla promozione della conoscenza e alla diffusione del pensiero di Tiziano Terzani. La biblioteca rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di letteratura e cultura.

Nel 2026 la conclusione dei lavori, nei primi mesi del 2027 (almeno questo è l’obiettivo) l’apertura della biblioteca intitolata a Tiziano Terzani nella nuova sede di Villa Rucellai. E’ iniziato il conto alla rovescia per arrivare a realizzare, come è nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, una vera e propria cittadella della cultura nel centro di Campi che vedrà di fronte al comune il Teatrodante Carlo Monni e alle sue spalle, appunto, la biblioteca. Un percorso, questo, già ipotizzato prima della disastrosa alluvione del 2023, che nella vecchia collocazione di Villa Montalvo ha spazzato via oltre 70. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campi punta sulla cultura. Con la biblioteca Terzani

Leggi anche: Colle punta sulla cultura. Nei locali di via Oberdan sorgerà la nuova biblioteca

Colle punta sulla cultura. Ecco la nuova biblioteca nei locali di via OberdanIl Comune di Colle ha recentemente approvato la realizzazione di una nuova biblioteca nei locali di via Oberdan.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Campi punta sulla cultura. Con la biblioteca Terzani; Reggio Calabria punta sulla digitalizzazione: avviata la gestione digitale degli atti di stato civile; Martina Franca, via al project financing per riqualificare gli ex campi da tennis del Pergolo.

Campi, incontro con Nadia Terranova e il romanzo 'Quello che so di te'Firenze, 12 gennaio 2026 - Da martedì 13 gennaio a Campi Bisenzio l'anteprima di CaRa – Campi Racconta 2026, primo appuntamento con Nadia Terranova: al Teatrodante Carlo Monni la letteratura incontra ... lanazione.it

Campi, al Teatrodante la letteratura incontra la scenaDal 13 gennaio incontri con autrici e autori, attrici e attori per riflettere sul presente attraverso le parole, le storie e il dialogo, tra narrativa, divulgazione e teatro, tra i protagonisti dei pr ... lanazione.it

Non perdete l’appuntamento con “Punti di Vista”, questa sera alle ore 20.10, sul telecomando della televisione premi "99". L’idea innovativa di Claudio Ciotola, in collaborazione con Campi Flegrei TV, prende vita con un nuovo episodio di Punti di Vista, cond - facebook.com facebook