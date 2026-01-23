Campi Flegrei sicurezza delle abitazioni | contributi pubblici fino al 50% Intervista all’ingegnere Pasquale Coppola 

L’intervista all’ingegnere Pasquale Coppola analizza le opportunità offerte dal nuovo decreto per migliorare la sicurezza delle abitazioni nei Campi Flegrei. Con contributi pubblici fino al 50%, il decreto sostiene interventi di prevenzione sismica nelle aree a rischio. Si approfondiscono le risorse disponibili, le tipologie di intervento ammesse e i territori coinvolti, offrendo un quadro chiaro delle opportunità di tutela e miglioramento abitativo.

Il nuovo decreto punta sulla prevenzione sismica nelle aree a rischio: risorse, interventi ammessi e territori coinvolti.. Prevenire anziché ricostruire. È questa la linea tracciata dal Decreto del 12 novembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2026 n. 11, che introduce contributi pubblici diretti per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici residenziali privati situati nell’area dei Campi Flegrei. Un provvedimento che interessa migliaia di famiglie e che punta sulla sicurezza strutturale prima dell’emergenza. Ne parliamo con l’ingegnere Pasquale Coppola, professionista impegnato da anni nell’analisi del rischio sismico del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Campi Flegrei, vertice in Prefettura con sindaci e comitati: focus su contributi e trasporti
Si è svolto presso la Prefettura un incontro con sindaci e rappresentanti dei comitati dei Campi Flegrei, finalizzato a fornire aggiornamenti sugli interventi e le misure straordinarie a favore della comunità.

