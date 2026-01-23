Camorra a Napoli scuole di infanzia nel mirino delle cosche 4 arresti | le immagini del blitz

Nella provincia di Napoli, le autorità hanno effettuato un blitz che ha portato all’arresto di quattro persone coinvolte in un tentativo di estorsione nei confronti di un imprenditore che gestisce una scuola dell’infanzia ad Acerra. L’operazione evidenzia le sfide legate alla presenza della criminalità organizzata nel settore scolastico e la crescente attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare tali attività.

Quattro arresti nella provincia di Napoli per tentata estorsione ai danni di un imprenditore di Acerra, titolare di una scuola dell'infanzia. Tra le quattro persone arrestate c'è anche Antonio Aloia, all'epoca dei fatti latitante, catturato il 25 dicembre dai Carabinieri a Gricignano di Aversa (Caserta). Nei confronti dei quattro arrestati i militari del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna e della stazione di Acerra hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, per il reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso. Scuole di infanzia nel mirino della camorra: le richieste degli estorsoriLe scuole di infanzia nel territorio sono al centro di attenzione a causa delle richieste di estorsione da parte della camorra.

