Cameron Smotherman crolla dopo essere sceso dalla bilancia | paura alla pesatura di MMA

Cameron Smotherman, atleta di MMA statunitense, ha vissuto un episodio pre-gara a Las Vegas, perdendo conoscenza dopo la pesatura ufficiale. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i presenti, evidenziando le criticità legate al processo di controllo del peso negli sport di combattimento. La notizia sottolinea l’importanza di monitorare attentamente la salute degli atleti durante le fasi di preparazione alle competizioni.

Il lottatore di MMA statunitense Cameron Smotherman è crollato al suolo perdendo conoscenza dopo la pesatura prematch a Las Vegas. Subito soccorso, si è ripreso ed è stato portato in ospedale. Molto probabilmente è stato vittima di un 'taglio del peso' estremo nelle ore precedenti.

