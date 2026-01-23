Camera | De Maria ' convegno Casa Pound su remigrazione sfregio alle istituzioni'

L'iniziativa sulla remigrazione presso la Camera dei Deputati, con la partecipazione di un esponente di Casa Pound, solleva preoccupazioni riguardo al rispetto delle istituzioni democratiche e dei principi costituzionali. È importante analizzare con attenzione il contesto e le implicazioni di tali eventi, mantenendo un atteggiamento critico e informato.

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "L'iniziativa sulla remigrazione alla Camera dei Deputati, che vede la presenza di un esponente di Casa Pound, rappresenta uno sfregio alle istituzioni democratiche ed ai valori costituzionali. Auspico che tutti i gruppi parlamentari, anche quelli di maggioranza, dicano su questo parole chiare. Nessuna prassi parlamentare può essere usata come scudo per non fare i conti con un fatto di così straordinaria gravità". Così Andrea De Maria, deputato Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Camera: De Maria, 'convegno Casa Pound su remigrazione sfregio alle istituzioni' "Remigrazione", Anpi: «Quella manifestazione è uno sfregio alla città»L'ANPI ha commentato negativamente la recente manifestazione del Comitato Remigrazione e Riconquista, definendola uno

