Cambiare vita a 35 anni per diventare TSRM | la storia di Fausto Signorelli
A 35 anni, Fausto Signorelli ha deciso di intraprendere un percorso di cambiamento per diventare Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM). La sua storia dimostra come, anche in età adulta, sia possibile seguire nuove passioni e rivedere i propri obiettivi professionali. Qui raccontiamo il suo percorso, tra sfide e determinazione, e come ha trasformato la sua vita attraverso un nuovo percorso di formazione e impegno.
C’è chi la propria strada la individua subito, e chi invece la scopre lungo il cammino. Fausto Signorelli, 38 anni, appartiene alla seconda categoria. Dopo anni di lavoro nel settore retail, ha deciso di rimettersi in gioco e iscriversi al corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica, una scelta maturata quasi per caso ma diventata, col tempo, una vera vocazione. “Ho scoperto la professione di Tecnico di Radiologia per curiosità” racconta. “Pensavo che per lavorare in ambito sanitario servissero lunghi anni di studio in medicina; invece, ho capito che esistono professioni sanitarie altamente qualificate che permettono di essere utili alle persone senza dover necessariamente intraprendere quel percorso.🔗 Leggi su Bergamonews.it
