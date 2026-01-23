Cambiare vita a 35 anni per diventare TSRM | la storia di Fausto Signorelli

A 35 anni, Fausto Signorelli ha deciso di intraprendere un percorso di cambiamento per diventare Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (TSRM). La sua storia dimostra come, anche in età adulta, sia possibile seguire nuove passioni e rivedere i propri obiettivi professionali. Qui raccontiamo il suo percorso, tra sfide e determinazione, e come ha trasformato la sua vita attraverso un nuovo percorso di formazione e impegno.

