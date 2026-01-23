A Lucca sono state installate nuove segnaletiche per i risciò, con l’obiettivo di regolamentare il loro passaggio nel centro storico. Da ieri, in alcune strade, i risciò sono vietati e saranno soggetti a sanzioni in caso di trasgressione. Questa misura, entrata in vigore con un’ordinanza, mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità delle aree centrali, garantendo un ambiente più ordinato e accessibile per tutti.

LUCCA Finalmente i cartelli e la possibilità di sanzionare coloro che trasgrediscono: da ieri è stata installata la segnaletica per i risciò con l’ordinanza che sarà in vigore da questo fine settimana e che vieterà il loro transito in una parte consistente del centro storico. Dopo i varchi telematici in uscita, ecco un altro provvedimento atteso da moltissimi anni, ovvero una misura per ridurre l’impatto (per certi versi molto forte nonché pericoloso) dell’uso dei risciò da parte dei turisti, un uso che nel corso del tempo ha provocato anche parecchi incidenti, alcuni gravi. Nei mesi scorsi il Comune aveva emanato un’ordinanza per limitare il numero delle strade dove questi velocipedi potevano e potranno transitare proprio con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, vivibilità e rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cambiano le regole per i risciò. Installata la nuova segnaletica. Ecco le strade vietate ai velocipedi

