Caltagirone nuova vita per la torre San Gregorio | al via la ristrutturazione

A Caltagirone, prende il via la ristrutturazione della Torre San Gregorio, uno degli edifici più rappresentativi del centro storico. Gli interventi programmati mirano a conservare l’importanza storica e architettonica dell’immobile, contribuendo al suo recupero e alla valorizzazione del patrimonio locale. Questa operazione rappresenta un passo importante per il rilancio del patrimonio culturale della città e per la tutela delle sue testimonianze storiche.

