Caltagirone nuova vita per la torre San Gregorio | al via la ristrutturazione
A Caltagirone, prende il via la ristrutturazione della Torre San Gregorio, uno degli edifici più rappresentativi del centro storico. Gli interventi programmati mirano a conservare l’importanza storica e architettonica dell’immobile, contribuendo al suo recupero e alla valorizzazione del patrimonio locale. Questa operazione rappresenta un passo importante per il rilancio del patrimonio culturale della città e per la tutela delle sue testimonianze storiche.
Significativi interventi restituiranno nuova vita a un immobile del centro storico fra i più prestigiosi: la Torre San Gregorio. Risorse consistenti, per complessivi 1,3 milioni di euro, sono state, infatti, destinate, nell’ambito della programmazione Snai (Strategia nazionale aree interne), al.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: San Gregorio Taumaturgo: la vita e la celebrazione del 17 novembre
Leggi anche: Scende dall'auto e viene travolto: 50enne perde la vita nei pressi dei caselli di San Gregorio
Buon pomeriggio Nuova selezione **Cannata d'epoca 800,maiolica antica di Caltagirone,dipinto a mano frontale a tema fiori,smalto blu predominante,buonissimo stato di conservazione,ottime dimensioni.** Da collezione.Misure:22 x 19x5 x22 #900eDinto - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.