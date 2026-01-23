Caltagirone ampliato il cda della holding FGC

L’assemblea di FGC, holding di Francesco Gaetano Caltagirone, ha deciso di aumentare il numero dei membri del consiglio d’amministrazione da tre a sei. La scelta prevede l’inserimento di figure professionali indipendenti, con l’obiettivo di rafforzare la governance della società e favorire una gestione più equilibrata e trasparente delle attività imprenditoriali del gruppo.

