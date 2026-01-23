Caltagirone ampliato il cda della holding FGC
L’assemblea di FGC, holding di Francesco Gaetano Caltagirone, ha deciso di aumentare il numero dei membri del consiglio d’amministrazione da tre a sei. La scelta prevede l’inserimento di figure professionali indipendenti, con l’obiettivo di rafforzare la governance della società e favorire una gestione più equilibrata e trasparente delle attività imprenditoriali del gruppo.
L’assemblea di FGC, holding di Francesco Gaetano Caltagirone a cui fanno capo tutti i business dell’imprenditore, ha deliberato l’ ampliamento del consiglio d’amministrazione da tre a sei membri, integrandolo con «figure professionali indipendenti». Nel board entrano l’ex ministro dell’Economia Giovanni Tria, l’ex viceministro dell’Economia ed ex presidente della Consob Giuseppe Vegas e l’avvocato cassazionista Roberto Santi, esperto di diritto pubblico dell’economia. Si aggiungono ai consiglieri già in carica Azzurra Caltagirone (presidente), Francesco Caltagirone e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso. 🔗 Leggi su Lettera43.it
