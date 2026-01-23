Calciomercato Torino | vicino l’arrivo di Olusesi dal Tottenham Chi è e i retroscena dell’acquisto dei granata

Il Torino si avvicina all’accordo per l’acquisto di Olusesi dal Tottenham. Difensore giovane e promettente, proveniente dall’accademia del club inglese, rappresenta un investimento sul futuro della squadra. Di seguito, analizziamo chi è il calciatore e i retroscena di questa operazione di mercato, inserendola nel contesto più ampio delle strategie dei granata.

