Calciomercato Ternana ultimo obiettivo in entrata e le uscite | le possibili partenze
La Ternana si prepara a definire il suo ultimo acquisto nel calciomercato, con un profilo ben delineato per rinforzare la rosa. Contestualmente, si stanno valutando le eventuali partenze tra le uscite. Questo articolo fornisce un aggiornamento sulle trattative in corso, analizzando le possibili mosse e le strategie adottate dalla società per completare la campagna di rafforzamento.
Un identikit chiaro per mettere a segno l’ultimo (salvo sorprese) colpo in entrata del mercato della Ternana. Il Direttore dell’area tecnica Diego Foresti infatti vuol inserire nel roster rossoverde un braccetto difensivo mancino intercambiabile sia come difensore che come alternativa a Ndrecka.🔗 Leggi su Today.it
Calciomercato Ternana, colpo in entrata a centrocampo: fatta per Zan MajerLa Ternana si rafforza a centrocampo con l’ingaggio di Zan Majer, un rinforzo importante per la rosa.
Mercato, il piano è pronto in attesa di Faroni. Prima le uscite, poi tre interventi in entrataIl Perugia si prepara alla finestra di mercato di gennaio, con Riccardo Gaucci già attivo nelle strategie di rafforzamento.
Argomenti discussi: Calciomercato Ternana, ultimo obiettivo in entrata e le uscite: le possibili partenze; Calciomercato Ternana, Durmush e Bianay in partenza. Obiettivo primario Majer: al lavoro per trovare la soluzione; Calciomercato Ternana, avanza la trattativa per Zan Majer. Fine settimana di ‘riposo’: si avvicina la discussione del ricorso sulla penalizzazione; Calciomercato Salernitana: obiettivo Merola, Gyabuaa ai dettagli.
Calciomercato Ternana, Durmush e Bianay in partenza. Obiettivo primario Majer: al lavoro per trovare la soluzioneIl centrocampista del Mantova è legato fino al 30 giugno 2027 con il Mantova. Il Direttore dell’area tecnica Diego Foresti al lavoro per trovare la soluzione ... today.it
Calciomercato Ternana, le Fere alla ricerca di rinforzi dalla Serie B. Brutta prova ad Ascoli: il riscatto deve arrivare dalla CoppaI rossoverdi si concentrano sulla fondamentale sfida contro il Potenza valida per la semifinale di Coppa Italia di Serie C. Sul mercato si cercano un centrocampista e un difensore mancino ... today.it
Ternana, in arrivo Aramu: pronto un contratto fino a giugno https://www.calciostyle.it/calciomercato/ternana-in-arrivo-aramu-pronto-un-contratto-fino-a-giugnofsp_sid=1937302 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook
Mattia #Aramu riparte dalla #Ternana: contratto fino al 30 giugno con opzione. Nel pomeriggio attesa la firma. #calciomercato x.com
