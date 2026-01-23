Calciomercato rossoblù | preso Sohm dalla Fiorentina

Il Calciomercato rossoblù si arricchisce con l’ingaggio di Simon Sohm, proveniente dalla Fiorentina. Dopo l’arrivo di Eivind Helland, questa è la seconda operazione in entrata per i biancoblù nel mercato invernale 2026. Sohm, centrocampista tedesco, si unisce alla rosa con l’obiettivo di contribuire alla squadra nella seconda parte della stagione.

Secondo movimento in entrata per i rossoblù in questo mercato invernale 2026 che, dopo l’acquisto del norvegese Eivind Helland, si assicurano le prestazioni del mediano Simon Sohm, proveniente dalla Fiorentina.Classe 2001 originario di Zurigo, arriva in prestito con diritto di riscatto come.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Fiorentina: Fabbian in arrivo dal Bologna. Sohm in rossoblù. Domani lo scambio dei documentiLa Fiorentina e il Bologna stanno finalizzando uno scambio di calciatori, con Fabbian in arrivo dai felsinei e Sohm che si trasferirà in rossoblù.

Calciomercato Fiorentina, Fabbian resta un obiettivo concreto: Sohm sul tavolo come possibile contropartitaLa Fiorentina mantiene vivo l'interesse per Fabbian, considerato un obiettivo concreto nel calciomercato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

IL MERCATO CHE FAREI DELLA FIORENTINA: GENNAIO 2026!

Argomenti discussi: Calciomercato, Fabbian alla Fiorentina e Sohm al Bologna. Le ragioni dello scambio: il nodo ingaggio ma Italiano voleva tenerlo; Sohm ufficiale al Bologna: titolare o no, come cambia il centrocampo rossoblù con il suo arrivo; Calciomercato rossoblù: Fabbian ceduto alla Fiorentina; Bologna ufficiale: Sohm in rossoblù, Fabbian alla Viola.

Mercato Bologna: Sohm, ora è ufficiale. Karlsson verso l’UtrechtIl ds Di Vaio non si sbilancia: Dovevamo ingaggiare un centrale, perché ne avevamo bisogno ed è arrivato Helland ... ilrestodelcarlino.it

Calciomercato rossoblù: Fabbian ceduto alla FiorentinaIl trequartista veneto varca l’Appennino e approda alla corte di Vanoli in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei gigliati. Percorso inverso per Sohm, pronto ad aggregarsi alla forma ... bolognatoday.it

Con l'acquisto di Helland può dirsi concluso il calciomercato rossoblù O voi fareste qualcos'altro in entrata Scrivetecelo nei commenti - facebook.com facebook