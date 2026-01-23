Calciomercato Napoli | arriva Giovane salutano Lang e Lucca

Il Calciomercato del Napoli si arricchisce con l’ingaggio di un giovane talento classe 2003, in una trattativa da 20 milioni di euro con un contratto fino al 2031. Contestualmente, il club saluta Lang e Lucca, che si trasferiscono altrove. L’operazione segna un passo importante nella strategia di rafforzamento della rosa partenopea per la stagione alle porte.

Accordo raggiunto con i partenopei per l'arrivo del classe 2003: operazione da 20 milioni di euro e contratto fino al 2031. Intanto Lang e Lucca salutano Napoli Giovedì acceso per il mercato del Napoli. Antonio Conte indica la strada e Manna la percorre subito, senza esitazioni: il Napoli rompe gli indugi e e mette a segno il primo colpo dell’inverno. Giovane Santana do Nascimento sarà un nuovo giocatore azzurro. Accordo raggiunto con il Verona nella serata di ieri: operazione da circa 20 milioni di euro complessivi, bonus inclusi, con contratto fino al 2031 da circa 1,2 milioni netti a stagione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

