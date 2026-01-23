Il calciomercato invernale della Lazio per la stagione 20252026 è in pieno svolgimento. Dopo l’approvazione della commissione governativa per il controllo finanziario, la società di Claudio Lotito sta definendo trattative, acquisti e cessioni per rafforzare la rosa di Sarri. Questo periodo rappresenta un momento chiave per ottimizzare la rosa e prepararsi al meglio per il prosieguo della stagione.

Dopo il blocco totale nella finestra estiva, i biancocelesti aspettano il via libera per operare a saldo zero per rinforzare la rosa di Sarri Dopo aver ottenuto il via libera dalla commissione governativa per il controllo finanziario per poter operare sul mercato di gennaio, Claudio Lotito è a lavoro per rinnovare la rosa a disposizione di Sarri. Qualche cessione eccellente in casa biancoceleste e altrettanti acquisti per riportare la Lazio a disputare le coppe europee. Alessio Romagnoli (1995) potrebbe lasciare la Lazio. Il futuro del difensore romano è un rebus con Lotito che no non lo considera incedibile anche in virtù del contratto in scadenza nel 2027.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Calciomercato Lazio gennaio 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni della cessione invernale

Calciomercato Lazio, in chiusura un'altra illustre cessione

Chi è Edoardo Motta il nuovo portiere della LazioIl club di Lotito è pronto a definire un cambio fra i pali. Mandas è pronto a trasferirsi al Bornemouth mentre nella Capitale arriverà il giovane classe 2005 ... romatoday.it

Romagnoli dice sì a Roberto Mancini: come cambia la difesa della LazioIl difensore classe 1995 ha aperto al trasferimento in Qatar dove guadagnerebbe 18 milioni di euro in tre stagioni. A Formello si attende l'offerta giusta per un'altra cessione illustre ... romatoday.it

Lazio, Leali in attesa: sarebbe lui il sostituto di Mandas https://radiosei.it/calciomercato/lazio-leali-in-attesa-sarebbe-lui-il-sostituto-di-mandas - facebook.com facebook