Calciomercato Juventus | in arrivo il nuovo attaccante le cifre

La Juventus si prepara a ufficializzare l'acquisto di un nuovo attaccante, secondo le ultime notizie provenienti da Torino. La società sta definendo gli ultimi dettagli per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Le trattative sono in fase avanzata e le cifre dell'operazione sono state già discusse, con l’obiettivo di integrare al meglio la rosa sotto la guida di Luciano Spalletti.

La Juventus è pronta a chiudere per un nuovo attaccante. Secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Torino, i bianconeri sarebbero pronti a chiudere per una nuova punta per Luciano Spalletti. Dopo l'infortunio di Vlahovic, i bianconeri hanno lavorato in questa sessione di calciomercato di gennaio per acquistare una punta. Nelle ultime ore Marco Ottolini, uomo mercato della Juventus, avrebbe però rotto gli indugi per chiudere l'affare Youssef En-Nesyri. La trattativa, infatti, sarebbe entrata nel vivo nella giornata di ieri dopo il vertice di giornata che avrebbero portato ad un'intesa di massima con il Fenerbahce. La Juventus ha intensificato il suo interesse per Jean-Philippe Mateta, presentando una proposta migliorativa al Crystal Palace. Il direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini è volato a Istanbul per sbloccare la situazione con il Fenerbahce per l'arrivo in bianconero dell'attaccante Youssef En-Nesyri.

