Calciomercato Juve Mateta sfumato? Parla il tecnico del CPalace

Il calciomercato della Juventus non ha portato all'acquisto di Jean-Philippe Mateta, il quale, secondo le dichiarazioni del tecnico del Crystal Palace, rimane ancora un giocatore del club londinese. La situazione attuale conferma che, almeno per il momento, il futuro dell’attaccante francese è ancora legato al Crystal Palace, senza conferme di trasferimenti imminenti o accordi definitivi.

Calciomercato Juve. Il futuro d i Jean-Philippe Mateta resta, almeno per ora, saldamente legato al Crystal Palace. Dopo le voci di mercato che lo avevano accostato alla Juventus nelle scorse settimane, il club inglese ha voluto fare chiarezza sulla posizione dell’attaccante francese, finito poi in secondo piano dopo la scelta bianconera di puntare su Youssef En-Nesyri. A spegnere le indiscrezioni ci ha pensato direttamente Oliver Glasner. L’allenatore degli Eagles ha ribadito come la situazione sia lineare e priva di ambiguità: Mateta non ha mai manifestato la volontà di lasciare Londra e, allo stesso tempo, la società non ha ricevuto proposte ufficiali per il suo cartellino.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Mateta Juve, il tecnico del Crystal Palace svela a sorpresa la situazione del francese

Calciomercato Juve: Mateta ha preso una decisione, comunicato il suo futuro al Crystal Palace

