Calciomercato clamorosa opzione Ranieri per la difesa del Milan | i dettagli

Il Milan valuta diverse opzioni per rafforzare la propria linea difensiva nel calciomercato. Tra le possibilità in esame, si ipotizza un interesse per Claudio Ranieri, noto per la sua esperienza e competenza nel settore. La società rossonera mantiene un approccio cauto e mirato, monitorando attentamente le opportunità per migliorare la rosa senza affrettare le scelte. Restano da seguire gli sviluppi sulla possibile trattativa.

Dopo l'arrivo di Fullkrug a dicembre il Diavolo sarebbe al momento concentrato sui rinnovi, tra cui quello di Maignan, ma occhio ai possibili colpi. Continua la ricerca di un possibile difensore in casa Milan. Sono state fatte tantissime voci sul reparto rossonero, anche se al momento non sembrerebbe esserci un favorito rispetto agli altri. Sono state tante ipotesi di calciomercato per il reparto. Secondo Calciomercato.it ci sarebbe un nome dalla Serie A. Ecco di chi si tratta. Il sito specializzato parla di un'idea in casa Milan che porterebbe a Ranieri, difensore della Fiorentina. ll 26enne non è più capitano della Viola e ha perso anche la maglia da titolare, per questo potrebbe partire nelle ultime ore di calciomercato e potrebbe diventare un'occasione anche per il Milan, che vorrebbe accontentare Allegri con un innesto in difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In vista del calciomercato, il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare la linea difensiva.

Il calciomercato di gennaio si fa sempre più dinamico, e il Milan valuta diverse opzioni per rafforzare la difesa.

