Il calciomercato del Cagliari si avvicina a un importante passo con l’arrivo di Albaraccin. La trattativa è in fase avanzata, ma alcune questioni devono ancora essere definite prima della chiusura ufficiale. In questo aggiornamento, analizziamo lo stato attuale della trattativa e gli elementi mancanti per completare l’accordo, evidenziando il legame tra la Sardegna e Montevideo che caratterizza questa operazione.

Liverpool, annuncio di Slot che non lascia dubbi! Cosa succederà sul mercato a gennaio, indizio anche su Chiesa. Maignan Milan, pace fatta e rinnovo ad un passo! Le cifre dell’accordo e la mossa di Allegri: i retroscena sulla trattativa dei rossoneri Nani ci ripensa? Dopo il ritiro, il portoghese può ripartire dal Kazakistan! Trattativa in corso Calciomercato Cagliari: Albaraccin si avvicina ai rossoblù. A che punto è la trattativa e cosa manca per la chiusura definitiva. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari: Albaraccin si avvicina ai rossoblù. A che punto è la trattativa e cosa manca per la chiusura definitiva. Ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Cagliari, i rossoblù seguono quel talento del 2004, ma la trattativa è difficile: concorrenza alta, i dettagli

Calciomercato Cagliari, Djuric vicino? Una rivale prova a beffare la squadra rossoblu. Il puntoIl calciomercato del Cagliari si infiamma, con Djuric che potrebbe essere il prossimo colpo rossoblù.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

CALCIOMERCATO CAGLIARI: IL MIO SALUTO A ROG, ARRIVA SULEMANA! SCAMBIO ANJORIN-PRATI, MA NICOLUSSI

Argomenti discussi: Calciomercato, il Cagliari pesca ancora in Uruguay: trattativa per l’attaccante Albarracín; Mercato | Cagliari, alla scoperta di Albarracín. L’ex compagno Barboza: Mi ricorda Dybala; Cagliari, molto vicino il talento uruguaiano Agustin Albarracin; Cagliari, per l’attacco spunta Albarracín: chi è il talento uruguaiano.

Albarracin Cagliari, ridotte le distanze con il Boston River! Si può chiudere in 24/48 ore: le novitàAlbarracin Cagliari, i due club lavorano al trasferimento dell’attaccante: si può chiudere in 24/48 ore. Le novità Il legame storico tra il Cagliari e l’Uruguay si arricchisce di un nuovo, promettente ... cagliarinews24.com

Cagliari, si avvicina Albarracin: ridotta la distanza con il Boston River per l'esterno d'attaccoSi va a ridurre la distanza tra Cagliari e Boston River per Augustin Albarracin, talento uruguagio classe 2005 che può giocare come seconda punta. tuttomercatoweb.com

Il #Cagliari continua a lavorare in questa sessione di #calciomercato Secondo quanto riportato da #Sportitalia, la dirigenza del Cagliari avrebbe messo gli occhi su Agustín #Albarracín, seconda punta uruguaiana classe 2005 di proprietà del #BostonRiver facebook

#calciomercato Cagliari, per l’attacco spunta #Albarracín: chi è il talento uruguaiano Cagliaripad | Notizie in tempo reale dalla Sardegna x.com