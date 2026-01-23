Calcio serie C il Perugia presenta Bolsius | Non ci ho pensato due volte a venire qua

Il Perugia ha annunciato l'acquisto di Don Bolsius, rinforzo importante per il reparto offensivo. Il nuovo giocatore ha dimostrato entusiasmo e determinazione nel trasferimento, offrendo soluzioni che potranno aiutare la squadra a migliorare le proprie prestazioni in Serie C. Questo intervento si inserisce in un percorso di rafforzamento volto a sostenere la rosa in vista delle prossime sfide di campionato.

Un'altra falla è stata colmata. Il Perugia da settimane cercava un giocatore in grado di poter dare respiro ad un Manzari spremuto in questi ultimi mesi e lo ha trovato in Don Bolsius.Il ventisettenne olandese, noto per la sua capacità di svariare su tutto il fronte d'attacco, può rappresentare.

Calciomercato serie C, il Perugia brucia i tempi: Bolsius è ufficialmente suoIl Perugia ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Dan Bolsius, arrivato come nuovo vice di Manzari.

Calcio serie C, il Perugia presenta Stramaccioni: "Tornare qui è un'emozione forte"Il Perugia ufficializza l’ingaggio di Diego Stramaccioni, che torna in città dopo aver superato il concorrente Salvatore Monaco nel reparto difensivo.

