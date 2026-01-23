Calcio Napoli mercato in movimento | Lucca e Lang salutano Giovane in arrivo e pista Cambiaghi

Il calciomercato del Napoli si muove con diverse operazioni, segnando un gennaio di cambiamenti. Lorenzo Lucca e Noa Lang salutano rispettivamente il club e i loro ambienti, mentre si preparano nuovi innesti tra cui un giovane promettente. Antonio Conte continua a riorganizzare la squadra, con la pista Cambiaghi tra le possibili novità. Questi movimenti testimoniano l’intento del club di rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Gennaio ridisegna il Calcio Napoli di Antonio Conte: Lorenzo Lucca vola in Premier League, Noa Lang riparte dalla Turchia. In entrata è pronto Giovane dal Verona, mentre resta aperto il dossier Cambiaghi con il Bologna. Il Calcio Napoli accelera sul mercato invernale, avviando una serie di operazioni che incidono in modo diretto sull’assetto della squadra di Antonio Conte. A distanza di appena sei mesi si conclude l’avventura in azzurro di Lorenzo Lucca e Noa Lang, entrambi già partiti verso le rispettive nuove destinazioni. Per Lorenzo Lucca si spalancano le porte della Premier League. L’attaccante classe 2000 è passato al Nottingham Forest, che ha avuto la meglio sulla concorrenza del Pisa, rimasto in corsa fino alle fasi finali della trattativa. 🔗 Leggi su 2anews.it

Calciomercato Napoli, arriva Giovane dal Verona: le altre mosse degli azzurriCome previsto, subito dopo la sfida di Champions League a Copenaghen il mercato del Napoli si è acceso. Con le uscite e con le entrate. Il nodo sta venendo al pettine, il primo si ... ilmattino.it

Calciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie GiovaneIl ds bianconero Ottolini è a Istanbul per chiudere l’acquisto del centravanti del Fenerbahce. Nerazzurri vicini all’esterno croato. E Conte, dopo aver perso ... lastampa.it

