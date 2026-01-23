Calcio la top 10 delle squadre più ricche al mondo | il Real Madrid guarda tutti dall' alto nessuna italiana

Il calcio mondiale vede il Real Madrid al vertice della classifica delle squadre più ricche, con ricavi record nella stagione 20242025. Nessuna squadra italiana figura tra le prime posizioni, evidenziando la presenza dominante di club spagnoli, inglesi e americani. Questa panoramica analizza le principali società calcistiche per fatturato, offrendo uno sguardo obiettivo sulle dinamiche economiche del settore.

Il Real Madrid continua a essere la squadra di calcio più ricca al mondo, stabilendo il nuovo record assoluto per quanto concerne i ricavi prodotti in una singola stagione: nel 20242025, infatti, le "Merengues" hanno toccato per la prima volta quota 1.161 milioni di euro. I risultati della Football Money League di Deloitte, che annualmente misura la potenza economica dei club, non solo per quanto incassato in campo ma anche e soprattutto al di fuori del terreno di gioco, non lasciano spazio a dubbi: le prime della classe sono due spagnole, col Barcellona alle spalle del Real Madrid, ma in top ten dominano le squadre di calcio inglesi, con ben sei rappresentanti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Squadre con i ricavi più alti, il report: il Real Madrid sopra a tutti. Male le italiane, nessuna è in top 10. La classificaSecondo il report di Deloitte, il Real Madrid si conferma la squadra con i ricavi più elevati, raggiungendo i 1161 milioni di euro nella stagione 202425.

Real, più di un miliardo di ricavi! Inter, l'exploit Champions non basta, nessuna italiana in top 10L'analisi di Deloitte sulla stagione 2024-2025 evidenzia i risultati delle principali società calcistiche europee.

