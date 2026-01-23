Katia Serra, ex calciatrice della Nazionale italiana, è anche una voce importante nel mondo del calcio e della cultura sportiva. Attraverso parole e silenzi, racconta esperienze e riflessioni che vanno oltre il campo, offrendo uno sguardo autentico e personale sulla vita e le sfide del calcio. La sua storia è un esempio di come lo sport possa essere anche un racconto di emozioni e di impegno, al di là dei risultati in campo.

Katia Serra non è solo un’ex calciatrice della Nazionale italiana. È una voce, una testimone, una scrittrice. In questo episodio di FOCUS partiamo dal libro “Una vita fuorigioco” per attraversare il calcio femminile da dentro, parlare di corpo, silenzi, discriminazioni, identità e parola, e capire cosa significa restare fedeli a se stesse anche quando il sistema ti chiede di adattarti. Nel video: * il calcio come spazio di libertà e conflitto * cosa vuol dire essere “fuorigioco” nella vita * il passaggio da atleta a voce pubblica * perché raccontare è ancora un atto necessario Un’intervista che non cerca slogan, ma domande che restano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio | Katia Serra: “Una vita fuorigioco”: calcio, silenzi e parole… fuorigioco

