Calcio femminile | al via l’undicesimo turno di Serie A la Roma sfida il Genoa Fari puntati su Juve Inter e Fiorentina

L’undicesimo turno di Serie A femminile prosegue la stagione 2025-2026, con incontri tra sabato e lunedì. La Roma affronta il Genoa, mentre attenzione è rivolta a Juventus, Inter e Fiorentina. Dopo la pausa per la Coppa Italia, le squadre continuano nel campionato nazionale, offrendo spunti di interesse e dinamiche di classifica. Il torneo si svolge senza pause, mantenendo alta l’attenzione sul calcio femminile italiano.

Dopo la parentesi dedicata alla Coppa Italia, la stagione di calcio femminile prosegue senza soluzione di continuità con l'undicesimo turno valido per la Serie A 2025-2026 che, visto proprio per gli impegni infrasettimanali, sarà spalmata tra sabato e lunedì con alcuni incroci particolarmente interessanti. Ad aprire il turno sarà Lazio-Fiorentina (calcio d'inizio ore 15:00 di sabato 24 gennaio), incrocio promettente a livello di spettacolo con due squadre motivate entrambe a fare molto bene: le biancocelesti vogliono infatti scacciare i fantasmi a seguito della beffa subita la scorsa settimana contro la Ternana, mentre la viola è intenzionata proseguire la striscia di risultati utili consecutivi per rimanere in seconda posizione all'inseguimento della Roma.

