Calcio a 5 | Spagna e Belgio in scioltezza agli Europei 2026

Le gare del Gruppo C agli Europei 2026 di calcio a 5 si sono concluse con risultati netti per Spagna e Belgio. Le due nazionali hanno mostrato un gioco efficace e una buona organizzazione, consolidando le proprie posizioni nel torneo. La fase prosegue con l’obiettivo di qualificarsi alle successive fasi, mentre gli incontri sono seguiti con attenzione dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

Altro giro altra corsa. Proseguono a gran ritmo gli Europei 2026 di calcio a 5, che oggi hanno visto in scena le squadre del Gruppo C. Ancora tanti gol in questa giornata: ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Bielorussia-Belgio 0-4 Diavoli rossi incontenibili. Rahou è immarcabile: rete nel primo tempo per lo 0-1 dei belgi, risultato con cui si va al riposo, e poi doppietta e tripletta nella ripresa alla mezz’ora e al 38?. Chiude i conti infine, il poker di Dillien. Spagna-Slovenia 4-1 Le Furie Rosse mandano un messaggio a tutti: vogliono vincere il torneo. Ai padroni di casa della pool, gli sloveni, restano le briciole dopo un primo tempo impressionante degli iberici che vanno in gol con Antonio Perez, Mellado, Raya e Gordillo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli Europei di calcio a 5 2026 sono iniziati mercoledì 21 gennaio con le prime partite del Gruppo A.

Gli Europei di pallamano 2026 sono iniziati con successo, segnando il debutto di Francia e Spagna.

