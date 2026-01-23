calabria nuovo welfare per ambiti e comuni

Si conclude il ciclo di incontri tra Regione Calabria e Ambiti territoriali sociali, segnando la nascita di un nuovo modello di Welfare per i territori. L’iniziativa, realizzata presso la Cittadella regionale, ha coinvolto i Comuni capofila e le ATS delle cinque province, puntando a sviluppare una strategia condivisa per migliorare i servizi sociali e il benessere delle comunità locali.

Si chiude il ciclo di incontri tra Regione Calabria e ATS: nasce il nuovo Welfare dei territori. Alla Cittadella regionale si è concluso il ciclo di incontri operativi tra la Regione Calabria e gli Ambiti territoriali sociali, un percorso che ha coinvolto i Comuni capofila e gli ATS delle cinque province. Due giornate intense di confronto che segnano l’avvio di una fase nuova per il Welfare regionale, fondata su metodo, responsabilità condivisa e capacità amministrativa rafforzata. Al centro dei lavori, il modello promosso dall’assessore alle Politiche sociali e Welfare, Pasqualina Straface, che ha raccolto un’ampia condivisione da parte dei sindaci. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

"Per il welfare in Calabria è tempo di scelte coraggiose": Straface convoca tutti i Comuni d'ambito

Ambiti territoriali sociali, incontri per rafforzare il welfare

