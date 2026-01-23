La Caffettiera di Piazza in Pietra chiude i battenti il 31 gennaio, segnando la fine di un locale storico nel cuore della città. Punto di ritrovo di politici, funzionari, giornalisti e imprenditori, rappresenta un luogo di incontro e tradizione. La chiusura, decisa per lasciare spazio a don Nino, segna un momento importante per la vita sociale e culturale della zona.

Il 31 Gennaio chiude la storica Caffettiera di Piazza in Pietra, locale molto di moda e frequentatissimo da politici, funzionari ministeriali, giornalisti e imprenditori. Lo storico bar chiude per lasciare spazio a una catena, Don Nino. A rivelarlo Il Graffio, testata diretta da Monica Macchioni. "Non conosciamo - viene riportato nell'articolo - i motivi di questa chiusura, se dati dall'aumento degli affitti e dal calo dei guadagni, sintomo di una Italia sempre più in sofferenza, o se invece sia in atto un ricambio generazionale. Qualunque sia il motivo, rimane il fatto che Roma perderà per sempre un altro suo angolo magico, un altro luogo che è stato testimone di accordi e di litigi de potenti della politica, vedi ad esempio il caso di Matteoli quando osò' criticare Fini definendolo malato alla presenza di Gasparri e La Russa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Caffettiera" di Piazza in Pietra, Il 31 gennaio chiude per lasciar spazio a don Nino

