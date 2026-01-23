Busto al maestro perugino Sisto Mastrodicasa il dottore degli edifici

Busto al maestro Perugino, Sisto Mastrodicasa, noto come il “dottore” degli edifici, è un professionista di riferimento nel campo dell’ingegneria applicata alla ricostruzione, al restauro e al consolidamento strutturale. La sua esperienza e competenza hanno contribuito alla tutela e valorizzazione di importanti patrimoni architettonici, distinguendosi come uno dei pionieri in Italia in questo settore.

Il "dottore" degli edifici, il "pioniere" dell'ingegneria applicata alla ricostruzione, al restauro e al consolidamento. Il creatore di una scuola di professionisti il cui esempio, dall'Umbria, terra di terremoti, è stato esportato in tutto il mondo. Sisto Mastrodicasa, ingegnere e architetto, ha rappresentato uno spartiacque nella storia dell'ingegneria contemporanea. Ieri è stato celebrato a Perugia con due momenti. In mattinata, ai giardini Rosa e Cecilia Moretti Caselli, in zona Sant'Ercolano, è stato inaugurato il busto in marmo a lui dedicato e realizzato dal maestro Matteo Peducci. L'iniziativa è stata condivisa dal Centro studi che portali suo nome e il Comune di Perugia.

