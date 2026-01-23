Il match tra Burnley e Tottenham si gioca sabato 24 gennaio 2026 alle ore 16:00. Burnley, imbattuto nelle ultime tre gare ufficiali, affronta un Tottenham in buona forma. In questa occasione, analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per offrire un quadro completo di un incontro che promette equilibrio e interesse.

Il Burnley ospita il Tottenham essendo rimasto imbattuto nelle ultime tre partite disputate in tutte le competizioni, ed è la prima volta che succede in stagione. I Clarets hanno pareggiato contro Man United e Liverpool in campionato e travolto per 5-1 il Milwall in FA Cup. Un sussulto imprevisto che però per il momento non. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Burnley-Tottenham (sabato 24 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

