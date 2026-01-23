Buongiorno! | Hamilton saluta in italiano il risultato è tutto da ridere

Durante la presentazione della nuova SF-26, Lewis Hamilton si è divertito a salutare in italiano, interpretando un’ironica e simpatica scena che ha riscosso molte risate. Questo video, che mostra il pilota britannico in un ruolo inaspettato, è un esempio di come il mondo dello sport possa sorprendere con spontaneità e leggerezza. Un momento divertente che mette in evidenza il lato più umano e spontaneo di Hamilton.

Un Lewis Hamilton nelle vesti di un perfetto italiano si affaccia dalla finestra e dà il buongiorno ai suoi “vicini di casa”: il video, girato nella giornata di presentazione della nuova SF-26, è tutto da ridere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Buongiorno!": Hamilton saluta in italiano, il risultato è tutto da ridere Ex Milan, è il 48° compleanno di Gattuso: il siparietto tutto da ridere con Ancelotti e KaladzeOggi Gennaro Gattuso, ex centrocampista e allenatore del Milan, compie 48 anni. Al Concordia un monologo di Federico Basso tutto da ridereAl Concordia, Federico Basso presenta un monologo che unisce la sua esperienza di comico e social influencer. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. F1, GP d'Italia a Monza: il giro di Lewis Hamilton (Ferrari) che ha chiuso al 1° posto le FP1 Buongiorno, Christoph Waltz saluta i fotografi al suo arrivo al Lido per Venezia 82(Agenzia Vista) Venezia, 31 agosto 2025 Christoph Waltz saluta i fotografi con Buongiorno al suo arrivo al Lido per la Mostra del Cinema Venezia 82 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ... quotidiano.net Un Lewis Hamilton nelle vesti di un perfetto italiano dà il buongiorno ai suoi “vicini di casa”: il video è tutto da ridere @lewishamilton - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.