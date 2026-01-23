Buio ecco Massimo Bagnato con la sua comicità surreale

Stasera alle 21, il Teatro Sperimentale di Ancona ospita lo spettacolo di Massimo Bagnato, noto per la sua comicità surreale. Un'occasione per scoprire un modo originale di affrontare l'umorismo, con un approccio sobrio e riflessivo. Un evento pensato per gli appassionati di teatro e comicità che desiderano trascorrere una serata all'insegna della leggerezza e della riflessione.

La comicità surreale di Massimo Bagnato protagonista questa sera (ore 21) al Teatro Sperimentale di Ancona. Direttamente da trasmissioni di grande successo come ‘ Zelig ’, ‘ LOL ’ e ‘ Colorado ’ Bagnato torna alla ribalta con il suo nuovo e irresistibile spettacolo " Buio ". E’ un viaggio nell’universo dell’umorismo, dove il nonsense si intreccia con l’improvvisazione e il pubblico diventa parte integrante dello show. Con il suo stile unico e inconfondibile, Bagnato illumina il ‘buio’ con gag fulminanti, ritmo travolgente e situazioni esilaranti che ribaltano ogni aspettativa. L’artista ha raggiunto la notorietà proprio con la sua comicità nonsense, rovesciando il cliché del comico moderno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Massimo Bagnato, chi è l’attore: ha una compagna?/ I gossip sulla sua presunta famigliaOggi, lunedì 15 settembre, Massimo Bagnato è ospite a La Volta Buona, insieme ad altri personaggi come Jessica Morlacchi e Anna Falchi. Il comico romano è pronto a farsi intervistare da Caterina ... ilsussidiario.net

Massimo Bagnato: chi è e fidanzata/ Tutto tace sui social: Faccio le cose che mi fanno…Tra i comici italiani particolarmente apprezzati dal pubblico c’è Massimo Bagnato, attore che, nel corso della propria carriera, si è tuffato in tantissime esperienza professionali partecipando anche ... ilsussidiario.net

Pronti a ridere... al buio Massimo Bagnato arriva all’Arena Events con il suo nuovo one man show: una tempesta di comicità surreale, giochi, musica e quella follia irresistibile che lo accompagna da 25 anni. Uno spettacolo dove il vero protagonista potresti - facebook.com facebook