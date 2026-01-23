Bufera sull' annuncio dell' ordine dei medici per un addetto stampa | Svilito lavoro giornalistico pericolosa deriva di sottopagamento

L'annuncio dell'Ordine dei Medici di Chieti di cercare un addetto stampa ha suscitato polemiche, con critiche sulla natura del ruolo e sulla remunerazione proposta. La scelta ha riacceso il dibattito sul valore del lavoro giornalistico e sulla tutela professionale nel settore. Analizziamo le implicazioni di questa iniziativa e il contesto in cui si inserisce.

Fa discutere la ricerca di un giornalista indetta dall'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Chieti. Un avviso rivolto a giornalisti professionisti o pubblicisti "con comprovata esperienza, cui affidare un ruolo strategico nella comunicazione istituzionale dell'ordine.

