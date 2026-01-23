Buen Camino aveva previsto tutto | la profezia nella targa della Ferrari di Checco Zalone

L'ascesa di Buen Camino al botteghino nascondeva un indizio già nel film: la targa della Ferrari. Tra numeri e lettere, i fan hanno scovato un presunto messaggio profetico che rimanderebbe ai soldi incassati. A volte sono i dettagli a costruire il mito, nel caso di Buen Camino, non bastavano il successo commerciale e la comicità di Checco Zalone: serviva anche una Ferrari rossa con un messaggio nascosto. Risultato? Un "caso" social e un nuovo capitolo nel folklore industriale del cinema italiano post-pandemico. Una Ferrari, un cammino e un mercato che rialza la testa Meno di un mese dopo l'uscita (25 dicembre 2025), Buen Camino ha superato la soglia dei 71 milioni di euro di incasso (71. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

La targa della Ferrari di Checco Zalone in "Buen Camino" non è casuale ma è un messaggio in codice ideato dal regista Gennaro Nunziante. La targa è infatti CZ71OQT: CZ vuol dire "Checco Zalone", 71 sta per "71 milioni di euro", e le lettere OQT significa x.com