Bucci sul futuro dell' ex Ilva | Spero che a febbraio inizi il confronto con gli investitori

Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha evidenziato l'importanza di avviare un confronto con gli investitori riguardo al futuro dell'ex Ilva di Genova. Durante la commemorazione di Guido Rossa a Cornigliano, ha espresso la speranza che a febbraio si possa iniziare un dialogo costruttivo per definire le prospettive del polo siderurgico. Un passo importante per il rilancio e lo sviluppo dell'area.

Nel suo intervento alla commemorazione di Guido Rossa, a Cornigliano, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha affrontato anche il tema del futuro dell'ex Ilva e del polo siderurgico genovese. “La priorità è l'acciaio - ha detto - spero cominci presto il confronto con gli investitori”. "Noi vogliamo che questo stabilimento rimanga e che cresca. Ci sono tutte le potenzialità per costruire qualcosa di importante, non solo a livello italiano ma anche mondiale - ha spiegato - crediamo in questa fabbrica e nell’importanza dell’acciaio e continueremo a lavorare perché qui resti una realtà produttiva solida, con ricadute economiche e occupazionali per Genova e per la Liguria".🔗 Leggi su Genovatoday.it

Bucci sul futuro dell'ex Ilva: "Forno elettrico? Spero che per febbraio inizi il confronto con gli investitori"Durante la commemorazione di Guido Rossa a Cornigliano, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha parlato del futuro dell'ex Ilva e del polo siderurgico genovese.

