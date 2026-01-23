Bucci sul futuro dell' ex Ilva | Forno elettrico? Spero che per febbraio inizi il confronto con gli investitori

Durante la commemorazione di Guido Rossa a Cornigliano, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha parlato del futuro dell'ex Ilva e del polo siderurgico genovese. Ha espresso l’auspicio che entro febbraio possa iniziare un confronto con gli investitori, in particolare riguardo all’ipotesi di un forno elettrico. La discussione si inserisce nel quadro delle strategie di rilancio e sostenibilità del settore metalmeccanico locale.

Nel suo intervento alla commemorazione di Guido Rossa, a Cornigliano, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha affrontato anche il tema del futuro dell'ex Ilva e del polo siderurgico genovese. “La priorità è l'acciaio - ha detto - spero cominci presto il confronto con gli investitori”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Bucci, l'esempio di Guido Rossa ha sconfitto il terrorismoÈ la nona volta che vengo nello stabilimento ex Ilva per commemorare Guido Rossa, una persona che ha avuto il coraggio di denunciare le Brigate Rosse, sul suo esempio il terrorismo è stato sconfitto, ... ansa.it

Bucci: il sacrificio di Guido Rossa segnò una svolta decisiva nella lotta al terrorismoÈ la nona volta che il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, prende parte alla commemorazione di Guido Rossa nello stabilimento ... telenord.it

