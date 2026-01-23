Bucci sul futuro dell' ex Ilva | Forno elettrico? Spero che per febbraio inizi il confronto con gli investitori

Da genovatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la commemorazione di Guido Rossa a Cornigliano, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha parlato del futuro dell'ex Ilva e del polo siderurgico genovese. Ha espresso l’auspicio che entro febbraio possa iniziare un confronto con gli investitori, in particolare riguardo all’ipotesi di un forno elettrico. La discussione si inserisce nel quadro delle strategie di rilancio e sostenibilità del settore metalmeccanico locale.

Nel suo intervento alla commemorazione di Guido Rossa, a Cornigliano, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha affrontato anche il tema del futuro dell'ex Ilva e del polo siderurgico genovese. “La priorità è l'acciaio - ha detto - spero cominci presto il confronto con gli investitori”.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Una sola condizione per un vero rilancio dell'Ilva: la riconversione al forno elettrico

Leggi anche: Ex Ilva, la solidarietà di Cornigliano fra coperte e cibo. Ma “no al forno elettrico”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Amt: il Pd attacca Bucci: Basta no comment; Terrazza Incontra Marco Bucci: protezione civile, la Liguria ha cambiato passo; Incontro del SILF Liguria con il Presidente della Regione Ligura, Marco Bucci; Iran, le parole del presidente Bucci: Regione Liguria al fianco del popolo iraniano per la libertà e contro ogni repressione.

bucci sul futuro dellBucci, l'esempio di Guido Rossa ha sconfitto il terrorismoÈ la nona volta che vengo nello stabilimento ex Ilva per commemorare Guido Rossa, una persona che ha avuto il coraggio di denunciare le Brigate Rosse, sul suo esempio il terrorismo è stato sconfitto, ... ansa.it

Bucci: il sacrificio di Guido Rossa segnò una svolta decisiva nella lotta al terrorismoÈ la nona volta che il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, prende parte alla commemorazione di Guido Rossa nello stabilimento ... telenord.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.