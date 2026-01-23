Brindisino scomparso in Emilia | prima udienza davanti alla corte d' assise

È iniziato oggi, venerdì 23 gennaio 2026, il processo presso la corte d’assise di Emilia, riguardante la scomparsa dell’imprenditore brindisino Salvatore Legari, originario di San Pancrazio Salentino. L’udienza mira a chiarire le circostanze della sua scomparsa e a fare luce su eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato grande interesse nella comunità locale e tra le persone coinvolte.

È cominciato oggi, venerdì 23 gennaio 2026, il processo che dovrà far luce sulla scomparsa dell'imprenditore Salvatore Legari, originario di San Pancrazio Salentino. Nessuna traccia dal luglio 2023, il corpo non è mai stato trovato. Unico imputato, accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione di due targhe, il 40enne modenese Alex Oliva. Importanti per le indagini dei carabinieri, coordinate dalla pm Francesca Graziano, anche i video girati da alcune telecamere e relative consulenze per risalire a Oliva quale autore dell'omicidio (un debito, il movente individuato) di Legari.

