A Brindisi, una protesta si è svolta all'aeroporto a seguito del dirottamento di due voli causato dal maltempo. L'evento si è concluso con la denuncia di tre uomini albanesi coinvolti nella rivolta. La situazione ha evidenziato le tensioni legate alle misure di gestione delle emergenze aeroportuali.

Tre persone sono state denunciate per alcuni fatti avvenuti all’aeroporto “Del Salento” di Brindisi, dove una protesta scaturita dal dirottamento di due voli WizzAir diretti a Tirana è degenerata in una vera e propria rivolta. I fatti sono avvenuti tra il 6 e il 7 gennaio 2026, quando centinaia di passeggeri, per lo più di nazionalità albanese, sono stati costretti a sbarcare a causa delle proibitive condizioni meteo sullo scalo di destinazione. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la situazione è rapidamente sfuggita di mano, portando a tre cittadini albanesi indagati per una serie di reati legati alla protesta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brindisi, rivolta in aeroporto per due voli dirottati per maltempo degenera: tre uomini denunciati

Maltempo e disagi in aeroporto: dirottati nella notte due voli RyanairA causa delle condizioni meteorologiche avverse, probabilmente nebbia, due voli Ryanair sono stati dirottati nella notte all’aeroporto d’Abruzzo.

Due voli diretti a Tirana dirottati a Brindisi: i passeggeri si ribellano e occupano la pista dell’aeroportoDue voli diretti a Tirana sono stati dirottati all’aeroporto di Brindisi, causando disagi tra i passeggeri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Brindisi, tre cittadini albanesi denunciati per la protesta dei passeggeri all’aeroporto Del SalentoBRINDISI - La polizia di frontiera di Brindisi ha denunciato tre cittadini albanesi ritenuti responsabili di aver scatenato la protesta dei passeggeri all’aeroporto Del Salento nella notte tra il 6 ... giornaledipuglia.com

Brindisi, protesta nella notte all’aeroporto: tre albanesi denunciati dalla Polizia di FrontieraCirca 400 passeggeri coinvolti, voli WizzAir provenienti da Bergamo e Bologna. Decisivo l’intervento delle forze dell’ordine, indagini ancora in corso. trmtv.it

Brindisi a Tokyo Meloni e Takaichi tra parole personali, auguri e simboli di amicizia Un momento che va oltre il protocollo istituzionale. Durante il bilaterale a Tokyo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è rivolta alla prima ministra giapponese San facebook