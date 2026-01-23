Brescia | Visita al Memoriale delle vittime del terrorismo

La visita al Memoriale delle vittime del terrorismo a Brescia offre l'opportunità di riflettere sull'importanza della memoria come strumento di prevenzione e riconciliazione. Attraverso un percorso di approfondimento, si ricorda il sacrificio delle vittime e si promuove il valore della pace, nel rispetto della storia e dei valori democratici. Un momento di confronto sobrio e rispettoso, dedicato alla memoria collettiva.

Il valore della memoria come strumento di rifiuto di ogni forma di violenza sarà il tema portante della visita guidata al Memoriale delle vittime del terrorismo e della violenza politica. Si propone dunque un itinerario che parte dalla Stele dei Caduti di Piazza della Loggia, salendo verso il.

