Brescia | Vintage Violence live al Lattepiù

Da bresciatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vintage Violence, band di rilievo nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale

I Vintage Violence, tra i più prolifici e riconoscibili gruppi nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale Concerti a sentimento 2026, prodotto da Tube Music, che li vedrà protagonisti sui palchi di alcune delle venue rock più iconiche d’Italia. Milano, Roma, Bologna.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

Vintage violence live al Santeria ToscanaI Vintage Violence tornano dal vivo al Santeria Toscana con il loro tour invernale CONCERTI A SENTIMENTO 2026.

Concerti a sentimento 2026, i Vintage Violence in tour a Livorno: il 7 febrbraio live al The CageI Vintage Violence tornano dal vivo con il tour invernale

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Vintage violence live al Santeria Toscana; Vintage Violence A Milano: il Tour 2026 parte da Santeria Toscana 31.

brescia vintage violence liveVintage violence live al Santeria ToscanaI Vintage Violence, tra i più prolifici e riconoscibili gruppi nel panorama rock indipendente italiano, annunciano il tour invernale CONCERTI A SENTIMENTO 2026, prodotto da Tube Music, che li vedrà pr ... milanotoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.