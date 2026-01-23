Brescia | spettacolo io mortah

Ci sono nature morte, mani morte, binari morti. Ci sono parti di noi che muoiono col passare del tempo per farci vivere nuove vite. Ci sono persone che muoiono di noia, di sonno, di paura. Altre si chiedono se la h in fondo a mortah è un errore ortografico, scuotono la testa e dicono: “l’italiano.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Stand-up comedy: sul palco del Cisim Laura Formenti con “Io Mortah”Venerdì 9 gennaio, sul palco del Cisim di Lido Adriano, Laura Formenti presenta “Io Mortah”, un monologo di stand-up comedy che affronta il tema della morte con tono riflessivo e sincero.

“Io Mortah – Live”, Laura Formenti al Teatro Smeraldo di Valeggio sul MincioIl 24 gennaio 2026, alle ore 21, il Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio ospita Laura Formenti con “Io Mortah – Live”.

