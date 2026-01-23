Brescia | Banff Mountain film festival

Il Banff Mountain Film Festival World Tour, evento internazionale dedicato alle storie di montagna, avventura e sport outdoor, torna in Italia per la 14ª edizione. Questa tappa si svolge a Brescia, offrendo al pubblico un’occasione per scoprire film che esplorano il rapporto tra uomo e natura in modo autentico e coinvolgente. Un appuntamento pensato per gli appassionati di outdoor e di cinema di qualità.

Il Banff Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione e fa tappa a Brescia.L’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio 2026, presso il Teatro Santa Giulia.Lo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Banff Mountain Film FestivalIl Banff Mountain Film Festival World Tour, evento internazionale dedicato alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, arriva in Italia con la sua 14ª edizione. Banff Mountain Film Festival a LeccoIl Banff Mountain Film Festival World Tour, evento internazionale dedicato alla montagna e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14ª edizione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Banff Mountain Film Festival World Tour Italy a Brescia, Genova e CuneoIl Banff Mountain Film Festival World Tour prosegue il tour italiano con le serate di Brescia- lunedì 20 febbraio presso il Teatro Sociale; Genova - martedì 21 febbraio presso il Porto Antico -The ... planetmountain.com BANFF Mountain Film Festival World Tour ItaliaIl BANFF Mountain Film Festival World Tour, la rassegna cinematografica internazionale dedicata alla montagna, all’avventura e agli sport outdoor, torna in Italia con la sua 14esima edizione e fa tapp ... romatoday.it Prende il via il 3 febbraio la 14° edizione del BANFF Mountain Film Festival World Tour ITALY. 43 le città tra Italia e Svizzera, fino al 20 marzo. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.