Brescia | 10 – oltre la magia in prima nazionale al teatro Santa Giulia
A Brescia, al teatro Santa Giulia, debutta in prima nazionale
Parte da Brescia il nuovo tour del pluripremiato illusionista e attore teatrale Mycras, nome d’arte di Michele Cabras, tra le figure più originali e riconosciute del panorama magico contemporaneo.Sabato 31 gennaio alle ore 21:00, sul palco del Teatro Santa Giulia, L’Evento – Live Your Dream.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
10 – Oltre la Magia sabato 31 gennaio Micras al Teatro Santa GiuliaCon 10 – Oltre la Magia, Mycras conferma la propria cifra stilistica: uno spettacolo capace di stupire, emozionare e far riflettere, rivolto a un pubblico trasversale e curioso, pronto a lasciarsi c ... quibrescia.it
