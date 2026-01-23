Analisi di Bournemouth-Liverpool, partita valida per il campionato di Premier League in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18:30. Si esaminano formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibile assenza di Lewis Cook. Il Liverpool, in serie positiva da tredici incontri, arriva dopo la vittoria esterna contro il Marsiglia al Velodrome, segnando un momento di forma stabile prima di questa sfida.

Il Liverpool si dirige verso Bournemouth con una striscia aperta di tredici risultati utili, l’ultimo dei quali ottenuto in trasferta al Velodrome dove la squadra di Arne Slot si è imposta per 3-0 contro il Marsiglia. Sei di questi risultati però sono stati pareggi, così come sono terminate in parità le ultime quattro sfide giocate. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bournemouth-Liverpool (sabato 24 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lewis Cook a rischio

Bournemouth-Liverpool (sabato 24 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Lewis Cook a rischioAnalisi e aggiornamenti su Bournemouth-Liverpool, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 18:30.

Bournemouth-Liverpool (sabato 24 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiAnalisi e dettagli su Bournemouth-Liverpool, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle ore 18:30.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Pronostico Bournemouth-Liverpool: analisi e probabili formazioni 24/01/2026 Premier League; Bournemouth-Liverpool: canali TV, commenti in diretta e guida agli highlights; Pronostico Bournemouth-Liverpool: analisi, quote e consigli; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky.

Pronostico Bournemouth-Liverpool: in cerca di un antidoto alla pareggiteBournemouth-Liverpool è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Bournemouth – Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingBournemouth - Liverpool, dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... generationsport.it

Oduun Fabrizio Romano dhiyeesse akka agarsiisutti, taphataan sarara fuulduraa Bournemouth Antoine Semenyo gara Manchester Citytti makamuuf dhihaatee jira. Liverpool taphataa kana mallatteessisuuf yaalii gochaa turus, Man City dorgommii kana injifac - facebook.com facebook