Bournemouth-Liverpool sabato 24 gennaio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Lewis Cook a rischio

Analisi e aggiornamenti su Bournemouth-Liverpool, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 18:30. Si approfondiscono formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibile assenza di Lewis Cook. Il Liverpool, in serie di tredici risultati utili, arriva in buona forma dopo la vittoria in trasferta contro il Marsiglia. Un confronto importante nel contesto del campionato, con tutte le informazioni utili per un’analisi obiettiva.

Il Liverpool si dirige verso Bournemouth con una striscia aperta di tredici risultati utili, l’ultimo dei quali ottenuto in trasferta al Velodrome dove la squadra di Arne Slot si è imposta per 3-0 contro il Marsiglia. Sei di questi risultati però sono stati pareggi, così come sono terminate in parità le ultime quattro sfide giocate. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

