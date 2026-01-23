Bourke-White l’evento L’era delle New Women

Questo pomeriggio alle 18, presso Palazzo da Mosto, si tiene l’incontro ‘Margaret e le altre. Il secolo delle donne’, inserito nella rassegna ‘Il Secolo Americano’ e collegato all’esposizione dedicata a Margaret Bourke-White. L’evento offre l’opportunità di approfondire il ruolo delle donne nel XX secolo, in particolare attraverso la figura della celebre fotoreporter, e di riflettere sul loro contributo storico e culturale.

‘Margaret e le altre. Il secolo delle donne’ è il titolo dell’incontro che questo pomeriggio, alle 18, Palazzo da Mosto ospita all’interno della rassegna ‘ Il Secolo Americano ’, appuntamento collaterale all’esposizione Margaret Bourke-White. L’Opera 1930-1960 (fino a domenica 8 febbraio 2026 ai Chiostri di San Pietro). Partecipano Raffaella Baritono - professoressa di Storia e politica degli Stati Uniti d’America all’Università di Bologna - in dialogo con la giornalista Benedetta Salsi, responsabile dell’edizione di Reggio del Resto del Carlino. La conferenza intende approfondire lo spessore simbolico che Margaret Bourke-White (New York, 14 giugno 1904 – Stamford, 27 agosto 1971) raggiunse nel corso della sua vita, divenendo uno dei modelli di ‘New Woman’ che andava diffondendosi negli Stati Uniti nella prima metà del Novecento: autonoma, indipendente, dedita alla sua passione artistica e alla sua professione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fotografia e pittura. Da Bourke-White a Chagall e De Chirico

