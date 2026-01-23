Borse di Studio scolastiche attivato un nuovo strumento digitale a supporto di famiglie e scuole

La Città metropolitana di Catania ha adottato un nuovo sistema digitale per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti delle scuole superiori per l’anno scolastico 2025-2026. Questo strumento è stato ideato per semplificare e rendere più trasparenti le procedure di supporto alle famiglie e alle scuole, migliorando l’efficienza del processo di distribuzione delle risorse.

