borse di studio per il primo liceo per i futuri imprenditori candidature aperte fino al 2 febbraio

Sono aperte le candidature per le borse di studio destinate agli studenti del primo liceo, con l’obiettivo di supportare i futuri imprenditori. La Challenge invita i partecipanti a affrontare temi chiave come ambiente, inclusione sociale, innovazione e salute mentale, sviluppando progetti concreti e orientati al cambiamento. Le candidature sono aperte fino al 2 febbraio.

La Challenge invita i partecipanti a confrontarsi su temi centrali per il futuro, tra cui ambiente, inclusione sociale, innovazione tecnologica e salute mentale, sviluppando progetti concreti e orientati al cambiamento. In palio quattro borse di studio a copertura totale della retta liceale, una.

