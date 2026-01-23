Borghesiana il parco di via Novara di Sicilia nel degrado | scatta l' interrogazione per assegnarlo al VI municipio

Nel VI municipio, tra Borghesiana e Finocchio, il parco di via Novara di Sicilia si trova in condizioni di degrado. La situazione ha portato all’adozione di un’interrogazione per valutare l’assegnazione dell’area alle competenti autorità del municipio, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e garantire servizi adeguati alla comunità locale.

