Borghesiana il parco di via Novara di Sicilia nel degrado | scatta l' interrogazione per assegnarlo al VI municipio
Nel VI municipio, tra Borghesiana e Finocchio, il parco di via Novara di Sicilia si trova in condizioni di degrado. La situazione ha portato all’adozione di un’interrogazione per valutare l’assegnazione dell’area alle competenti autorità del municipio, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e garantire servizi adeguati alla comunità locale.
Un parco abbandonato in una zona che ha bisogno di servizi e spazi di socialità. Siamo nel VI municipio, nel quadrante compreso tra Borghesiana e Finocchio. Su via Novara di Sicilia sorge il parco pubblico del Padiglione che, da anni ormai, sprofonda nel degrado. Uno spazio di competenza del.🔗 Leggi su Romatoday.it
