Bonus genitorialità inclusione sociale e disabilità | quali indennità sono disponibili nel 2026?

Nel 2026, le norme italiane prevedono diverse indennità dedicate a genitorialità, disabilità e inclusione sociale. La recente legge di Bilancio ha introdotto aggiornamenti significativi, offrendo nuove opportunità di sostegno per le famiglie e le persone con disabilità. In questo articolo, analizzeremo le principali misure e i bonus disponibili nel contesto normativo attuale.

Il quadro normativo inerente i bonus per la genitorialità, la disabilità e l’inclusione sociale è stato delineato dalla nuova legge di Bilancio con non poche novità per il 2026. La legge 199 del 30 dicembre 2025 introduce, infatti, una serie di misure volte a rafforzare il sistema di protezione sociale per i nuclei familiari, con un’attenzione specifica verso le fragilità e le responsabilità di cura. Le disposizioni di competenza dell’Inps mirano a garantire una maggiore flessibilità nel lavoro e un sostegno economico diretto per contrastare l’inflazione e le difficoltà abitative. Attraverso un recente focus dell’istituto, si delinea una strategia di inclusione che non riguarda solo i sussidi mensili o una tantum, ma anche lo sviluppo di infrastrutture digitali e normative per agevolare l’assistenza continuativa ai soggetti più vulnerabili all’interno della società italiana. 🔗 Leggi su Lettera43.it

