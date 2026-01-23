L’articolo analizza le dichiarazioni di Angelo Bonelli riguardo al tavolo della pace per Gaza promosso da Donald Trump. Bonelli critica questa iniziativa, associandola a un’immagine negativa e evidenziando le tensioni politiche e diplomatiche in corso. La questione invita a riflettere sulle diverse interpretazioni degli sforzi di pace nella regione e sulle posizioni delle varie nazioni coinvolte.

Non ci può pensare, Angelo Bonelli, cintura nera di gaffe e di uscite a vuoto. Stavolta nel mirino ha il “Board of Peace”, il tavolo della pace per Gaza lanciato da Donald Trump e a cui l’Italia, per ora, ha chiesto di non entrare, pur apprezzandone l’utilità. “È un’offesa al Parlamento apprendere dalle dichiarazioni di Trump che Giorgia Meloni avrebbe comunicato la volontà politica di aderire al cosiddetto Board of Peace. Un’adesione che è in contrasto con la Costituzione e che sarebbe un atto intollerabile. Per l’ennesima volta chiediamo alla presidente Meloni di venire a informare il Parlamento e dirci cosa ha promesso a Trump sul Board of Peace”, dichiara in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, al quale sfugge che invece la Meloni ha detto “no” a Trump proprio in virtù di quella questione preliminare richiamata da Bonelli a proposito della Costituzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bonelli horror su Gaza: “Il tavolo della pace è dei boia che grondano sangue, vince il fascismo globale”

Mo: Bonelli, 'Trump Gaza City su terra che gronda di sangue, board di boia e dittatori'Roma, 22 gen. (Adnkronos) - Quello che viene presentato a Davos è Trump Gaza City. Su una terra che gronda di sangue, Donald Trump e il suo entourage progettano grattacieli, turismo costiero e affari ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Board of Gaza, Bonelli: Meloni dica no a speculazione immobiliare di Trump(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 Il board su Gaza, voluto da Trump, è l’espressione della peggiore politica coloniale, portata avanti contro le ragioni e i diritti del popolo palestinese. Questa ... msn.com

